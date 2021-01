Neanche il tempo di chiudere la 15a giornata, che già si lavora al turno infrasettimanale del 6 gennaio. E che giornata con Milan-Juventus che proverà a chiarire la corsa Scudetto... C'è anche la Juventus? Il Milan può davvero arrivare in fondo? Andrea Pirlo ha avuto qualche risposta dalla sua squadra dopo il 4-1 all'Udinese ma serve, appunto, il test col Milan per capire che Juventus sarà nel 2021. Il rischio è però quello di arrivare a San Siro senza Morata, una delle certezze dei bianconeri della prima parte di stagione. Il risentimento muscolare alla coscia destra non sembra poter essere smaltito entro mercoledì...

Classifiche e risultati

Calciomercato Llorente, Milik o Giroud: chi arriva alla Juve? UN' ORA FA

Ronaldo con Dybala

Ecco che contro il Milan dovrebbe scendere nuovamente in campo il tandem Cristiano Ronaldo-Dybala. Da una parte il portoghese che ha cominciato il 2021 con una doppietta e un assist, pronto ad acciuffare Pelé a quota 761 gol; dall'altra un Dybala che deve ancora carburare nonostante abbia trovato il gol con l'Udinese. Martedì si saprà qualcosa di più, ma per ora non c'è ottimismo per rivedere Morata in tempo per mercoledì sera.

Tornano Cuadrado e Rabiot

Per un Morata sempre più vicino ad una nuova assenza, Pirlo recupera però due pedine per le prossime giornate. Tornano infatti a disposizione Cuadrado e Rabiot. Il primo era stato espulso durante il match contro la Fiorentina, nell'ultima partita dell'anno, il secondo rientro dalla doppia squalifica scontata per “scrupolo” dopo il caso di Juventus-Napoli. Entrambi saranno titolari a San Siro.

Pirlo: "Tra 3 mesi vedremo dove saremo, Dybala è più brillante"

Serie A Una giornata di squalifica a Tonali: salta solo Milan-Juve 2 ORE FA