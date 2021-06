Sono preoccupato per l'Inter: in Cina dev'essere successo qualcosa di grave. Conte? Non aveva attaccamento per i nostri colori". E' un Massimo Moratti a tutto tondo, nell'intervista di Peter Gomez per Il Fatto quotidiano. Oltre a Ad essere sincero sono un po' preoccupato: in Cina dev'essere capitato qualcosa di grave e che costringe Steven e la sua famiglia a un certo disimpegno. Staremo a vedere: certo è un vero peccato: gli investimenti, al momento dell'ingresso in società, sono stati davvero ingenti". ". E' un Massimo Moratti a tutto tondo, nell'intervista di Peter Gomez per. Oltre a ripercorrere i fasti dei suoi tempi e quelli di suo padre Angelo, l'ex patron nerazzurro ha parlato dell'attuale momento, difficile, che la dirigenza Zhang sta attraversando: "".

Quindi, stuzzicato su Antonio Conte: "E' un grandissimo professionista e la scelta di andarsene è rispettabilissima. Ma, per come la vedo io - ha chiosato -, gli mancava l'attaccamento ai colori nerazzurri. In questo, in generale, Conte ha qualche problema".

