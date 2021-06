"La Roma mi ha voluto fortemente, è stata una cosa istantanea o quasi, la mattina il Tottenham mi ha esonerato e il pomeriggio la Roma mi ha chiamato", lo rivelato José Mourinho in un'intervista al mensile portoghese GQ. Lo Special One ha poi aggiunto: "Loro mi hanno voluto, mi hanno fatto risentire la passione per il calcio che c'è in Italia e che conosco, specialmente a Roma dove non si vince un trofeo da 20 anni. I Friedkin, nuovi proprietari con un approccio professionale e umile, mi hanno trasmesso il loro entusiasmo per questo nuovo incredibile capitolo professionale della loro vita, sono stati veramente obiettivi, onesti e sinceri con me, mi hanno fatto sentire di nuovo la passione per questo lavoro, hanno riacceso il fuoco in me e mi hanno colpito per come si sono approcciati. Con loro e Pinto c'è stata subito empatia".