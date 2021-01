Pari e patta, un punto che di fatto non accontenta nessuno: termina 1-1 la sfida della Dacia Arena tra Udinese e Atalanta, recupero della 10^ giornata di Serie A rinviata lo scorso 6 dicembre a causa del maltempo. I bianconeri ci mettono 23 secondi per bucare la difesa di una disattenta Atalanta, con Pereyra che - pronti, via - scappa via a Romero e Palomino e batte Gollini per il gol del vantaggio Udinese. L'Atalanta ci mette un po' a riorganizzare le idee, con il pareggio che arriva proprio agli sgoccioli del primo tempo: uno spento Muriel decide di accendersi da un momento all'altro, e dopo essere entrato in area e aver saltato tre giocatori avversari scarica il pallone alle spalle di Musso. Nella ripresa, i cambi di Gasperini non riescono a sovvertire l'inerzia del match, con l'Udinese che si limita a fare muro davanti alla porta di Musso e le offensive dell'Atalanta che si schiantano sulla barricata bianconera. Bergamaschi che perdono l'opportunità di volare momentaneamente al terzo posto in classifica, accontentandosi di un punto che permette ai nerazzurri di agganciare la Juventus a quota 33 punti.