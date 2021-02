Torino-Genoa, match della 22a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Olimpico Grande Torino si è concluso col punteggio di 0-0. Il Torino di Davide Nicola in virtù di questo risultato resta ancora in zona pericolante mentre il Genoa di mister Davide Ballardini muove la classifica e sale a 25 punti. Nessun marcatore ma qualche occasione di stampo prevalentemente rossoblu: Sirigu costretto a sfoderare il miracolo su sinistro a botta sicura di Czyborra, mentre è il palo a opporsi al tentativo dalla distanza di Zappacosta, ex di turno.