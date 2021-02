Il Napoli ritrova Dries Mertens, al rientro da titolare dallo scorso gennaio e, con lui, anche la pericolosità offensiva: 2-0 al Benevento, firmato dal belga al 34' e dalla carambola di Politano al 66'. Strega praticamente mai pericolosa. Unica macchia, per gli azzurri, l'espulsione per doppio giallo di Koulibaly all'81'. Gattuso aggancia così la Lazio al sesto posto a 43 punti. Il Benevento resta a 25 e prosegue il suo lungo digiuno dalla vittoria, giunto ora a 8 partite.

37' - GOL ANNULLATO AL NAPOLI CON ZIELINSKI! Da fermo, appena entrato in area, il polacco insacca all'angolino con un destro micidiale. Ma viene fischiato un offside a Lorenzo Insigne in azione di disturbo.

66' - GOL DEL NAPOLI CON POLITANO! Destro a giro in cross di Insigne e gol condiviso tra Di Lorenzo e Politano, travolto col corpo dall'ex Empoli in contrasto con Letizia. L'ultimo tocco, quasi impercettibile, è proprio quello dell'anca di Politano: 2-0!

81' - ESPULSO KOULIBALY! Secondo giallo davvero ingenuo per un fallo in attacco commesso su Letizia. Intervento incomprensibile da parte del difensore senegalese del Napoli...

Mertens. Rientra da titolare, dopo tanto tempo, in grande stile. Subito una "zampata" vincente da falso nueve e pericolo costantemente seminato nella retroguardia della Strega. Finalmente Gattuso, là davanti, ha una freccia (e che freccia!) in più.

PROMOSSO - Politano. Fa partire l'azione dell'1-0 dalla destra e, al 66', va a segno in carambola, con l'anca. Tra i migliori in campo.

BOCCIATO - Foulon. Pigro e distratto su Mertens, che tiene clamorosamente in gioco in occasione dell'1-0 del Napoli. Perde troppi palloni ed è impreciso per tutti i 64' minuti in cui resta in campo.