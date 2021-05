È il minuto 94 di Napoli-Cagliari. Duncan fa partire il lancio della disperazione per Nandez, che da pochi passi batte di prima intenzione Meret. È il gol che regala un insperato e clamoroso 1-1 ai sardi. E cambia la giornata di mezza serie A. Del Napoli, che frena sul più bello nella corsa alla Champions League. Del Cagliari, che fa un altro passo fondamentale verso la salvezza. E poi di Milan, Juventus, Atalanta, Lazio, Benevento e Spezia, tutte coinvolte nelle zone alte e basse della classifica. Onore e merito al Cagliari, che si presenta senza João Pedro (diffidato e risparmiato da Semplici in vista dello scontro diretto di Benevento) e sembra destinato a un ruolo di mera vittima sacrificale. E dito puntato contro il Napoli, che dopo il vantaggio quasi immediato di Osimhen ha il demerito di non chiudere i conti. Il nigeriano si vede annullare il raddoppio, mentre Demme colpisce la traversa. Ma un palo lo prende anche Zappa, e Meret è provvidenziale in più occasioni. Fino alla deviazione vincente di Nandez, che cambia tutte le carte in tavola e incendia le ultime tre giornate di campionato.

Tabellino

Napoli-Cagliari 1-1 (primo tempo 1-0)

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz (81' Bakayoko), Demme; Lozano (67' Politano), Zielinski (81' Elmas), Insigne; Osimhen (76' Mertens). All. Gattuso

Cagliari (3-5-1-1): Cragno; Ceppitelli (76' Simeone), Godin, Carboni; Zappa (82' Calabresi), Nandez, Deiola (70' Asamoah), Duncan, Lykogiannis (82' Cerri); Nainggolan; Pavoletti. All. Semplici

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna

Gol: 13' Osimhen (N), 94' Nandez (C)

Assist: Insigne (N, 1-0), Duncan (C, 1-1)

Ammoniti: Godin, Deiola, Pavoletti, Demme

Espulsi: nessuno

La cronaca in 10 momenti chiave

13' – GOL DEL NAPOLI. Errore in disimpegno del Cagliari, Insigne lancia Osimhen, che davanti a Cragno non sbaglia con il sinistro. 1-0.

28' – Zappa si ritrova il pallone sul sinistro in area e lo scarica contro il primo palo. Brivido per Meret.

31' – Osimhen scodella col sinistro dal fondo e sul secondo palo sbuca Lozano, il cui colpo di testa termina di un niente a lato.

43' – Meret respinge prima un colpo di testa di Pavoletti e poi il successivo tap-in di Nandez. Doppio miracolo del portiere del Napoli, che sventa il pareggio.

48' – Zielinski mette in mezzo al volo per Osimhen, che di testa da due passi mette incredibilmente sul fondo.

51' – Gran botta da fuori di Demme e palla che si stampa contro la traversa con Cragno completamente battuto.

53' – Osimhen vince il corpo a corpo con Godin e supera Cragno con un morbido lob, ma secondo Fabbri c'è stata una spinta sull'ex nerazzurro. Gol annullato.

69' - Insigne spreca il raddoppio: destro a giro debole e centrale da pochi metri e palla tra le mani di Cragno.

88' – Pavoletti gira al volo da pochi passi, trovando una miracolosa respinta a mano aperta di Meret. Occasionissima per il Cagliari.

94' – GOL DEL CAGLIARI. Lancio dalle retrovie di Duncan, Hysaj dorme e Nandez beffa Meret da un passo. Clamoroso pareggio del Cagliari.

La statistica chiave

Il Cagliari conferma ancora una volta di crederci sempre: quello di Nandez è il terzo gol degli ultimi 7 arrivato dopo il 90'.

Il momento social

MVP

Nandez. Grinta da vendere, polmoni inesauribili e pure la vena del bomber. Si lascia alle spalle il gol fallito poco prima dell'intervallo, regalando al Cagliari un pareggio insperato.

Fantacalcio

PROMOSSO – Osimhen. Segna un gol, se ne vede annullare un altro, tiene in allerta l'intera difesa del Cagliari con la propria presenza. Ma non basta per i 3 punti.

BOCCIATO – Lozano. Un po' inconcludente e pasticcione. Sembra poter spaccare il mondo, ma non va molto oltre un colpo di testa di poco a lato.

