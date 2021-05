Napoli-Cagliari, match della trentaquattresima giornata andato in scena al Diego Armando Maradona, si è concluso col punteggio di 1-1 . Gara arbitrata da Michael Fabbri di Ravenna. Con questo risultato il Napoli di Gennaro Gattuso frena nella corsa alla Champions League, mentre il Cagliari di Leonardo Semplici stacca il Benevento e sale al quartultimo posto. A segno Osimhen nel primo tempo e Nandez al 94'. Gol annullato allo stesso Osimhen e un palo a testa, di Zappa e Demme. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Classifiche e risultati

Serie A Nandez gela il Napoli al 4' di recupero: 1-1 al Maradona 4 ORE FA

Le pagelle del Napoli

Alex MERET 6,5 - Senza Nandez, sarebbe assieme a Osimhen l'uomo copertina della vittoria del Napoli. Per tre volte è miracoloso. Ma forse ha la colpa di rimanere bloccato in porta nell'azione del pari.

Giovanni DI LORENZO 6 - Spinge pochino, ma quando lo fa va vicino al raddoppio. Difensivamente ha poche colpe, tanto che poco prima del gol di Nandez mura Simeone.

Kostas MANOLAS 6 - Con Pavoletti è un duello all'ultimo sangue, tra colpi leciti e proibiti. Non commette errori particolari.

Kalidou KOULIBALY 6,5 - Tra i migliori nel Napoli. Solido, sicuro, attento in marcatura e in chiusura. E con un piedino mica male quando lancia i compagni d'attacco.

Elseid HYSAJ 5 - Fino al 94' la sua è una gara onesta, senza squilli e senza episodi da ricordare. Poi dorme della grossa e si perde Nandez, che lo beffa.

Fabian RUIZ 6 - Ordinato e geometrico, anche se un po' scolastico. Quando la palla passa tra i suoi piedi, raramente viene sprecata (dall'81' Tiemoué BAKAYOKO s.v.)

Diego DEMME 6,5 - Buona presenza in mezzo al campo. Colpisce una traversa che sta tremando ancora adesso.

Hirving LOZANO 5,5 - Un po' inconcludente e pasticcione. Sembra poter spaccare il mondo, ma non va molto oltre un colpo di testa di poco a lato (dal 67' Matteo POLITANO 5,5 - Combina poco, pochissimo)

Piotr ZIELINSKI 6 - Quando scambia con Insigne, la sensazione è che qualcosa di buono possa sempre nascere. Va vicino al gol da fuori area (dall'81' Eljif ELMAS s.v.)

Lorenzo INSIGNE 6 - L'assist che manda a segno Osimhen è una vera e propria gemma. Mette in pratica altre buone idee, poi perde parecchia lucidità con il trascorrere dei minuti.

Victor OSIMHEN 7 - Segna un gol, se ne vede annullare un altro, tiene in allerta l'intera difesa del Cagliari con la propria presenza. Ma non basta per i 3 punti (dal 75' Dries MERTENS s.v.)

All. Gennaro GATTUSO 5,5 - Non trova il modo di tenere il Cagliari lontano dalla propria area. E alla fine ne paga le conseguenze.

Lorenzo Insigne - Napoli-Cagliari Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Cagliari

Alessio CRAGNO 6 - Torna dopo la positività al Covid, raccoglie quasi subito un pallone all'interno della propria porta, poi viene graziato dall'imprecisione dei napoletani e salvato dalla traversa.

Luca CEPPITELLI 5,5 - In affanno con le iniziative di Insigne, Zielinski e Osimhen. Abbandona precocemente il campo dopo uno scontro col nigeriano (76' Giovanni SIMEONE s.v.)

Diego GODIN 5,5 - Non tiene Osimhen nell'azione del gol del Napoli. E in generale, come si vede in occasione della rete annullata, soffre parecchio il nigeriano.

Andrea CARBONI 5,5 - Inconcepibile l'errore da rimessa laterale che avvia l'azione del vantaggio di Osimhen: una macchia sulla sua prestazione, in realtà non così negativa.

Gabriele ZAPPA 6 - Parte piano, poi diventa una discreta minaccia sulla fascia destra. Ha sul sinistro la palla dell'1-1, ma il palo la respinge (dall'82' Arturo CALABRESI s.v.)

Nahitan NANDEZ 7 - Grinta da vendere, polmoni inesauribili e pure la vena del bomber. Si lascia alle spalle il gol fallito poco prima dell'intervallo, regalando al Cagliari un pareggio insperato.

Alessandro DEIOLA 5,5 - Si alterna tra la fase di pulizia a centrocampo e qualche inserimento, specialmente nel secondo tempo, ma senza troppo successo (dal 70' Kwadwo ASAMOAH 6 - Fa il suo in un finale di assalti)

Alfred DUNCAN 6,5 - Un voto in più per il lancio finale che manda a segno Nandez. Fino a quel momento si era sudato la maglia, ma con qualche difficoltà.

Charalampos LYKOGIANNIS 6 - Dà vita a un duello di corsa e fisico con Lykogiannis, tentando di incendiare la fascia mancina (dall'82' Alberto CERRI s.v.)

Radja NAINGGOLAN 6 - Viene schierato quasi da seconda punta e non fa male. Dopo un avvio complicato, non solo per lui, prende in mano le redini della manovra sarda.

Leonardo PAVOLETTI 6,5 - Meriterebbe il gol per quanto si sbatte e per quanto si getta su ogni pallone. Solo un grande Meret, per due volte, gli nega il gol.

All. Leonardo SEMPLICI 6,5 - Questo Cagliari non molla davvero mai. Ed è in fiducia pure sul piano del gioco. Anche senza João Pedro, uno dei suoi uomini copertina.

Conte: "Gattuso? Come me soggetto a critiche a volte ingiuste"

Serie A Nandez gela il Napoli al 4' di recupero: 1-1 al Maradona 4 ORE FA