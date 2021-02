Niente rimonta per il Napoli . La banda Gattuso saluta l'Europa League nonostante il successo sul Granada (decisivo lo 0-2 dell'andata) e rimane con il solo campionato il calendario. Un'eliminazione dolorosa e che "libera" le prossime settimane della squadra partenopea, con i fari puntati sulla data di mercoledì 17 marzo . Il motivo? Potrebbe essere proprio quello il giorno in cui si recupererà il match contro la Juventus , sfida valida per la terza giornata di campionato e all'epoca non giocata tra mille polemiche.

Quella settimana si giocherà il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, competizione che non riguarda più il Napoli. E la Champions? Se la Juventus dovesse rovesciare il confronto col Porto e accedere ai quarti, non scenderebbe in campo prima del 6 o 7 aprile. Insomma, il primo slot buono per togliere quell'asterisco vicino al nome delle squadre quando si legge la classifica di Serie A. Ricordiamo che in un primo tempo era stata assegnata la vittoria a tavolino ai bianconeri, con il Napoli penalizzato di un punto per non essersi presentato alla sfida dopo le positività di Elmas e Zielinski e lo stop della Asl. Il successivo ricorso della società di De Laurentiis era stato accolto a fine dicembre e la gara rinviata a data da destinarsi. Ora si intravede uno spiraglio di luce per la partita più tormentata dell'anno. Nel frattempo le due squadre si sono affrontate due volte: i bianconeri di Pirlo hanno esultato nella finale di Supercoppa Italiana (2-0), Insigne e compagni hanno vinto la gara di ritorno di campionato (1-0) un paio di settimane fa.