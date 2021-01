Il Napoli dilaga al "Diego Armando Maradona", contro una Fiorentina discreta nel primo tempo ma troppo fragile in difesa. Lorenzo Insigne segna una doppietta e disegna calcio spettacolo. Demme, Lozano, Zielinski e Politano fanno il resto. Grande prova anche per Petagna, autore di due assist, ma che a metà secondo tempo esce con qualche acciacco di troppo. Gattuso si prepara al meglio alla Supercoppa di mercoledì contro la Juventus, agganciando la Roma al terzo posto a 34 punti.

Napoli-Fiorentina Credit Foto Getty Images

Il tabellino

NAPOLI-FIORENTINA 6-0

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Manolas (79' Rrahmani), Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano (62' Politano), Zielinski (73' Elmas), L. Insigne (79' Cioffi); Petagna (73' Mertens). All.: Gattuso.

Fiorentina (3-4-2-1): Dragowski; Igor, Milenkovic (85' Martinez Quarta), Pezzella; Venuti, Amrabat (85' Borja Valero), Castrovilli (74' Bonaventura), Biraghi; Callejon (74' Pulgar), Ribéry (46' Kouamé), Vlahovic. All.: Prandelli.

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova.

Gol: 5' e 71' rig. L. Insigne (N), 36' Demme (N), 38' Lozano (N), 45' Zielinski (N), 89' Politano (N).

Assist: Petagna (N, 1-0), Petagna (N, 2-0), L. Insigne (N, 3-0), Mario Rui (N, 4-0), Bakayoko (N, 6-0).

Note - Recupero: 3+0. Ammoniti: L. Insigne.

La cronaca della partita in 12 momenti chiave

2' - VLAHOVIC! Colpo si testa su cross dalla sinistra di Biraghi: palla fuori di poco, buon inizio della Fiorentina.

5' - GOL DEL NAPOLI CON INSIGNE! Lozano, dalla destra, mette al centro un pallone rasoterra per Petagna, abile ad appoggiare all'indietro per Insigne, che insacca di giustezza all'angolino: 1-0!

Napoli-Fiorentina, Serie A 2020-2021: Lorenzo Insigne (Napoli) esulta dopo il gol dell'1-0 al 5' (Getty Images) Credit Foto Getty Images

24' - TRAVERSA PER LA FIORENTINA! Grande galoppata sulla destra di Venuti, che arriva sul fondo e crossa per Biraghi, che colpisce male incontrando però la deviazione di Demme col pallone che va a stamparsi sul legno più alto!

27' - MIRACOLO DI OSPINA! Girata potente e angolata di Ribéry all'altezza del dischetto: il portiere colombiano si allunga e va a rspingerla!

32' - DIAGONALE DI BIRAGHI IN CONTROPIEDE! Ben servito da Ribéry, il sinistro basso a incrociare dell'ex Inter termina di poco a lato!

36' - GOL DEL NAPOLI CON DEMME! La band di Gattuso parte in contropiede, giostrato da Zielinski e Petagna, e finalizzato in scivolata dal centrocampista ex Lipsia: 2-0!

38' - GOL DEL NAPOLI CON LOZANO! Azione devastante di Lorenzo Insigne, che recupera palla nella propria metà campo su Venuti e parte in velocità bevendosi sia Milenkovic che Amrabat. Quindi, palla tagliata in area piccola per Lozano, che insacca con grande prontezza: 3-0!

45' - GOL DEL NAPOLI CON ZIELINSKI! Destro rarosterra dalla lunga distanza e palo-gol: tacco di Demme per Mario Rui, che l'appoggia per il polacco, abile a dribblare Castrovilli e a trovare l'angolino da oltre 20 metri!

Napoli-Fiorentina Credit Foto Getty Images

55' - GRAN SALVATAGGIO DI KOULIBALY! Castrovilli serve col cucchiaio Vlahovic, che in pallonetto batte Ospina ma non il centrale difensivo senegalese, che allontana in spaccata!

70' - INSIGNE! Destro a giro su contropiede di Politano: Dragowski si allunga e respinge!

71' - GOL DEL NAPOLI CON LORENZO INSIGNE SU RIGORE! Penalty assegnato dopo un vistoso sgambetto di Castrovilli su Bakayoko. Dal dischetto, conclusione non angolatissima ma efficace di Lorenzo Insigne. Dragowski riesce solo a toccare il pallone: 5-0!

89' - GOL DEL NAPOLI CON POLITANO! L'ex Inter se ne va in serpentina su suggerimento di Bakayoko e, dal limite dell'area, lascia partire un mancino rasoterra e angolato. Nulla da fare per Dragowski!

MVP

L. Insigne. Prestazione sublime. Doppietta, sì, ma la giocata che più resta negli occhi dei tifosi napoletani è senz'altro l'azione in serpentina e velocità da lui giostrata al 38' in occasione del gol di Lozano. Certe prodezze, allo stadio "Diego Armando Maradona", fanno ulteriore effetto.

Fantacalcio

PROMOSSO - Zielinski. Padrone di centrocampo, in cui si esprimi tra giocate, dribbling e conclusioni dalla distanza. Quella del 45', in dribbling su Castrovilli, porta al 4-0.

BOCCIATO - Castrovilli. Discreto in costruzione, ma quando si tratta di difendere è un autentico disastro. Dribblato da Zielinski in occasione del 4-0 partenopeo, provoca ingenuamente il rigore del pokerissimo avversario con un intervento eccessivo su Bakayoko.

