"Non mi piacciono certi atteggiamenti da professorini, se giochiamo senza coltello fra i denti, senza veleno, se viene a mancare la voglia di soffrire le nostre magagne vengono fuori”. Rino Gattuso dopo la sconfitta contro il Milan e il secondo stop consecutivo in campionato al San Paolo, ha voluto lanciare l’ennesimo messaggio alla sua squadra che non ha affatto gradito la reprimenda del mister, almeno secondo quanto ricostruisce il Napolista.

L’allenatore nel post gara, sia ai microfoni di Sky che nella conferenza post partita, si è preso la colpa ma ha dipinto uno scenario poco tranquillizzante, dando l’impressione di una squadra non proprio coesa e soprattutto che, dal punto di vista dell’impegno, non dà sempre tutto. Un’accusa che i giocatori non avrebbero gradito e nello spogliatoio è andato in scena un confronto “acceso” con la squadra che ha “affrontato il mister” imputandogli la brutta figura dinanzi ai microfoni.

Possiamo sbagliare, come sbagli anche tu, ma sempre dando il massimo. Non ci stiamo a recitare la parte di chi non si impegna.

Secondo la ricostruzione del Napolista, in prima linea nel confronto con Gattuso ci sarebbero stati Koulibaly, Maksimovic e Mario Rui: quest’ultimo escluso insieme a Ghoulam due settimane fa a Bologna perché avevano mostrato scarso impegno nella rifinitura.

Gattuso: "Se non cambiamo registro, pronto ad andarmene"

A riportare la risposta di Gattuso alla squadra, ci pensa il Corriere della Sera. Secondo il quotidiano milanese il tecnico calabrese non avrebbe smussato i toni, anzi con la solita schiettezza, avrebbe ulteriormente alzato la posta in palio esclamando: “Se non si cambia registro, io me ne vado”. Un ipotesi mai contemplata fino ad ora ma che fa capire come Gattuso, d'ora in avanti, non farà più sconti.

Nella giornata di lunedì, a mente fredda, sempre stando al racconto del quotidiano milanese, il tecnico calabrese avrebbe avuto un nuovo confronto col gruppo, con toni più pacati e soprattutto più propositivi. Fra giovedì e domenica il Napoli è atteso dall’impegno col Rijeka e dal big match contro la Roma, il terzo ko interno non è nemmeno contemplato. E Gattuso si attende una reazione dalla propria squadra.

