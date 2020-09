Cambia l'orario d'inizio di Napoli-Genoa : il match del San Paolo, valido per la seconda giornata di Serie A e inizialmente in programma domenica 27 settembre alle ore 15, è stato posticipato di tre ore. Il calcio d'inizio slitta quindi alle 18, sempre di domenica 27.

La decisione, che è stata ufficializzata dalla Lega Serie A, si è resa necessaria a seguito della positività al Covid-19 del portiere del Genoa Mattia Perin. La squadra ligure, in attesa dell'esito dei tamponi cui si è sottoposto tutto il gruppo squadra, ha dovuto infatti rinviare a domenica mattina la partenza per Napoli, in origine programmata per sabato pomeriggio.