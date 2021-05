Mattia Zaccagni. Il giocatore è diventato bersaglio di insulti e offese dopo aver postato su Instagram una foto scattata negli spogliatoi nell'immediato post-partita, dove la squadra veronese era intenta a festeggiare la fine del campionato. Le polemiche dopo il match tra Napoli ed Hellas Verona continuano e si fanno sempre più accese: dopo l'intervista "poco educata" di Ivan Juric ai microfoni di Sky Sport , è toccato a. Il giocatore è diventato bersaglio di insulti e offese dopo aver postato su Instagram una foto scattata negli spogliatoi nell'immediato post-partita, dove la squadra veronese era intenta a festeggiare la fine del campionato.

Molti tifosi partenopei non hanno gradito la scelta e le voci secondo cui Zaccagni sarebbe molto vicino al club di De Laurentiis hanno scatenato una vera e propria valanga di odio. Che non si è limitato ai soli commenti pubblicati sotto ai post: lo stesso centrocampista ha pubblicato nelle stories un insulto ricevuto per messaggio diretto. "Complimenti", è stato il commento del classe '95. Ecco il contenuto, indecente, del messaggio:

