In casa Napoli inizia ufficialmente l’era Spalletti. Il tecnico toscano questa mattina ha raggiunto il centro sportivo di Castel Volturno per cominciare a tastare l’ambiente, ma anche per visitare in modo dettagliato le strutture del quartier generale degli azzurri. Il neo allenatore del club partenopeo per l’occasione è stato spalleggiato dal patron Aurelio De Laurentiis e dal vice presidente Edoardo De Laurentiis. L'ex mister dell'Inter si è legato agli azzurri a fine mese di maggio firmando un biennale con opzione per un terzo e quarto anno da 2,8 milioni netti a stagione (più bonus Scudetto e Coppe).

Prima di fare un sopralluogo del centro sportivo, lo stesso patron del Napoli ha voluto dare il suo benvenuto a Luciano Spalletti rilasciando alcune dichiarazioni ai microfoni degli organi d’informazione presenti all’esterno del training center partenopeo.

Un saluto a tutti, siamo qui con il nostro nuovo mister, c’è grande ottimismo. Benvenuto a casa. (Aurelio De Laurentiis)

Le parole di Spalletti

"Forza Napoli e come dicono loro…sarò con te! Sono felicissimo ed onoratissimo di essere il nuovo allenatore del Napoli. Metterò tutto me stesso a disposizione per il bene di questo club perché amo questa professione. Ho amato le città dove ho lavorato e penso che la felicità sia diversa, dipende dal contesto e Napoli è un contesto stimolante sotto ogni punto di vista. Non vedo l’ora di conoscerla bene".

