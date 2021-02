Finalmente una vittoria per il Napoli e una buona vittoria visto l'avversario: al Diego Maradona Stadium arriva la Juventus e se c'era bisogno di un risultato per ripartire, quello contro i bianconeri potrebbe essere il punto di partenza per ricominciare da capo la stagione. Gattuso risponde a chi lo critica, affermando di non sentire la pressione o di spazientirsi per qualche dichiarazione a meno che non si vada sul personale. "Ora però serve continuità", lo aggiunge lo stesso tecnico dei partenopei.

"Non ho mai avuto gli attaccanti quest'anno"

Quest'anno gli attaccanti non li ho mai avuti a disposizione e se siamo ancora lì è merito dei ragazzi, con lo Spezia sono sicuramente tre punti che ci mancano, così come in altre partite. Abbiamo regalato diverse partite e a livello di mentalità siamo venuti a mancare, ma dobbiamo pensare anche al fatto che ci sono mancati tanti giocatori in questi mesi. Dubbi sul gruppo? No, altrimenti sarei andato a casa. Senza la fiducia dei giocatori non si può andare da nessuna parte. Ora bisogna guardare avanti, poi alla fine vedremo cosa succederà

La vittoria di oggi è un messaggio per qualcuno?

A nessuno. Sono state dette tante cose, l'allenatore deve essere giudicato. A me l'unica cosa che non piace è quando mi si attacca e si parla a livello personale, stop. Poi se pensano che sono scarso o non sono idoneo, sticazzi. Sono grande e vaccinato. Ma sulle bugie e sulle robe sono disposto a fare di tutto

E la società

La società mi deve giudicare per quello che faccio, quando non vado più bene fa le sue scelte. Spero di fare quanti più risultati possibili. A me sarebbe piaciuto giocare solo con i miei giocatori a disposizione, qui ti svegli la mattina e può succedere di tutto. Però ancora c'è tempo, ora bisogna fare di tutto per tornare competitivi

