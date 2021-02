Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Napoli e Juventus ( segui la DIRETTA SCRTITTA ), valido per la 22esima giornata di Serie A arbitrato dal signor Daniele Doveri di Roma 1. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso al Diego Armando Maradona Stadium.

17' IL NAPOLI CHIEDE IL RIGORE - Tocca col braccio Chiellini sugli sviluppi di un corner, con Maksimovic che non riesce così ad arrivarci di testa. L'arbitro lascia correre e il silent check non corregge la decisione precedente. Lascia qualche dubbio.

28' RIGORE PER IL NAPOLI - Chiellini con una manata su Rrahmani in area di rigore, sugli sviluppi di un calcio di punizione, con il giocatore del Napoli che finisce a terra. Doveri non se ne accorge e allora va a rivederla: è rigore per i padroni di casa e ammonizione per Chiellini. Giusta la decisione.