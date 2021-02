Era già diventato il 7° miglior marcatore della storia del Napoli, ma tardava ad arrivare il gol n° 100 in carriera con la maglia dei partenopei. Tra rigori sbagliati (proprio contro la Juventus in Supercoppa) e pali colpiti, sembrava esserci una maledizione per Lorenzo Insigne. A volte il caso torna sui suoi passi ed Insigne trova la 100esima rete proprio contro la Juventus in campionato.

La classifica dei migliori bomber del Napoli

Giocatore Gol Dries Mertens 130 Marek Hamsik 121 Diego Armando Maradona 115 Attila Sallustro 108 Edinson Cavani 104 Antonio Vojak 103 Lorenzo Insigne 100 José Altafini 97 Careca 96 Gonzalo Higuaín 91

Insigne è adesso a 4 gol da Cavani che realizzò la bellezza di 104 gol in sole tre stagioni di permanenza con la maglia degli azzurri. In testa a questa classifica resta Dries Mertens che ha raggiunto quota 130 reti in 8 stagioni.

Le parole di Insigne

Siamo contenti per il risultato, ma soprattutto per la prestazione di squadra. Abbiamo lottato tutti insieme fino alla fine, alla fine abbiamo giocato uno in meno perché Lozano era stanchissimo e ci siamo compattati da squadra. Portiamo a casa un risultato importante. Stiamo avendo tanti problemi, tra Covid e infortuni. Anche oggi si è fermato Ospina e non è facile. Ma bisogna guardare avanti perché si gioca ogni tre giorni e non possiamo star là a pensare agli episodi. Dobbiamo lavorare ogni giorno e guardare avanti

Il rigore?

Ero sereno perché ho la fiducia di compagni e mister e mi basta. Dispiace quanto accaduto in Supercoppa, ma ci ho messo una pietra sopra. Se penso agli errori non vado più avanti. È una grandissima emozione il 100° gol. Da napoletano è un orgoglio e spero di farne ancora altri. La dedica è per mia moglie, visto che domani è San Valentino. Ma anche al mister, ai compagni, che stanno soffrendo

Gattuso: "Insigne? I rigori li sbagliava anche Maradona"

