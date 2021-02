Andrea Pirlo presenta così Napoli-Juventus, big match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, in programma domani sabato pomeriggio alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Sul big match di domani

Serie A Napoli-Juventus: probabili formazioni e statistiche UN GIORNO FA

"Sarà una gara stile Supercoppa, una gara importante per tutte e due le squadre. Ci sarà grande tensione perché Napoli-Juve è sempre una sfida tra grandi squadre e anche per l'importanza dei tre punti. Noi veniamo da un grande momento mentre loro forse un po' meno dopo la sconfitta dell'altra sera. La posta in palio si farà sentire".

Arthur e gli infortunati

"Arthur ha questa calcificazione che si dovrà vedere di giorno in giorno, gli dà fastidio e ha molto dolore. Si dovrà valutare col passare del tempo, speriamo passi velocemente. Dybala sta facendo il suo piano di recupero e va valutato perché il dolore al ginocchio persiste ma anche per lui dipenderà da come si sentirà nei prossimi giorni. Bonucci è un po' affasciato ma si allenerà oggi con noi e poi vedremo se portarlo a Napoli o meno. Stesso discorso per Ramsey".

Su Gattuso

"Fa parte del nostro lavoro, può capitare di essere mandati via ma noi pensiamo sempre a fare il massimo. Può capitare che per l'uno o per l'altro possa esserci un momento difficile. Io non ho nessun problema a riguardo, mi dispiace per Rino ma io ho i miei problemi e devo pensare a questo. Il nostro obiettivo è vincere le partite".

Sulla "gara di andata"

"No è acqua già passata, ci siamo già incontrati anche in Supercoppa. Noi pensiamo alla partita di domani che è più importante di quella dell'andata. Sono situazione che possano creare fastidio all'ambiente ma noi siamo concentrati su quello che dobbiamo fare e continuare dopo l'Inter".

Classifiche e risultati

Su Cuadrado e McKennie

"Sta abbastanza bene, non era al 100% neanche l'altra sera e oggi lo valutiamo. Vediamo, bisogna recuperare perché l'altra sera abbiamo speso tanto". Su Morata "Morata sta meglio, ha recuperato dall'influenza. Potrebbe partire dall'inizio o entrare a gara in corsa, non abbiamo tante soluzioni davanti perché siamo solo in tre".

Su Bentancur

"Sì questa è una domanda che mi era stata già fatta l'altra sera dopo la partita. Stiamo cercando di lavorarci (sui tiri in porta di Bentancur, ndr) visto che spesso i centrocampisti possono arrivare in quella zona del campo e concludere con un tiro verso la porta. In ogni caso siamo contenti di quello che sta facendo Bentancur".

Su Kulusevski

"Due giocheranno e uno starà in panchina. nelle ultime gare gli avevo chiesto un lavoro anche in fase difensiva e l'ha fatto benissimo cercando di rendergli la partita difficile. Ha motore, sa difendere ma poi anche ripartire".

Pirlo: "Finale meritata, raggiunta con tutta la rosa"

Serie A Napoli-Juventus in diretta tv e Live Streaming 4 ORE FA