Koulibaly che, nel finale di distrazione di primo grado al polpaccio destro. La prima diagnosi dice stop di 20 giorni per il difensore senegalese che, a questo punto, Più grave del previsto l'infortunio diche, nel finale di Napoli-Cagliari , ha rimediato una. La prima diagnosi dice stop diper il difensore senegalese che, a questo punto, salterebbe l'intero finale di stagione

Classifiche e risultati

Serie A Napoli-Cagliari 1-1, pagelle: Osimhen non basta 02/05/2021 A 15:31

Il comunicato

Koulibaly si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato la distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra. Il difensore azzurro ha svolto terapie

Napoli che è impegnato nella volata finale per piazzarsi nelle prime quattro del campionato e tornare in Champions e affronterà in queste partite Spezia, Udinese, Fiorentina e Hellas Verona. L'ultima giornata sarà contro gli scaligeri il 23 maggio prossimo e, se confermato lo stop di Koulibaly, sarà arrivederci alla prossima stagione per il centrale.

Il finale di stagione del Napoli

Data Partita 8 maggio Spezia-Napoli 11 maggio Napoli-Udinese 16 maggio Fiorentina-Napoli 23 maggio Napoli-Hellas Verona

Hamsik: “Napoli ha sempre un posto speciale nel mio cuore”

Serie A Nandez gela il Napoli al 4' di recupero: 1-1 al Maradona 02/05/2021 A 12:45