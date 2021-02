È San Valentino ed è giusto ricordare la persona amata con un pensiero. C'è spazio però anche per un po' di ironia ed è quella che ha usato Arkadiusz Milik con il suo ex presidente Aurelio De Laurentiis. L'attaccante polacco, dopo essere stato messo fuori rosa ad inizio stagione, è riuscito a trovare la possibilità di 'scappare' al Marsiglia proprio all'ultimo istante della sessione invernale di mercato (con gol al debutto nel Marsiglia). Milik aveva voglia di giocare e bisogno di giocare e il passaggio all'OM potrebbe anche non essere sufficiente per conquistare un posto nella Nazionale in vista degli Europei...