La gioia, il gol, il record e la commozione. Immagini toccanti quelle di Dries Mertens che con un bellissimo tiro di prima intenzione ha battuto Pepe Reina, per il quarto gol del Napoli realizzato contro la Lazio . Il belga nel festeggiare ha alzato le braccia al cielo e poi si è lasciato andare a qualche lacrima che non è scappata alle telecamere di Sky Sport. Il giocatore è apparso particolarmente emozionato e commosso. Il motivo? E' stato un pianto liberatorio e una dedica all'amata nonna, scomparsa una settimana fa. I compagni si sono stretti a lui subito dopo il gol che tra l'altro gli consente di conquistare l'ennesimo record con la maglia partenopea: Mertens, ha, infatti raggiunto Vojak come miglior marcatore in Serie A della storia del Napoli. Una liberazione se si pensa che la stagione di Mertens è apparsa più un calvario che altro. Colpa di una caviglia che lo ha tormentato a tal punto da fargli saltare 15 partite stagionali e fargli disputare le altre con il freno a mano tirato.