Calcio

Serie A, Napoli-Milan 1-3: Theo Hernández, Rebic, Ibrahimovic: rossoneri letali sulla sinistra

SERIE A - Il Milan contro il Napoli al San Paolo ha sfondato sulla fascia sinistra con le sgroppate di Theo Hernandez, i movimenti in appoggio di Ante Rebic e le definizioni di un immarcabile Zlatan Ibrahimovic. L'anello debole dell'intelaiatura di Rino Gattuso è stato invece Di Lorenzo, anche perché il terzino destro azzurro non è stato supportato in fase di non possesso da Politano e Lozano.

00:01:54, 433 Visualizzazioni, 37 minuti fa