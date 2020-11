Dopo 8 giornate un signore di 39 anni domina il campionato italiano e la classifica capocannonieri con quattro doppiette e dieci gol. Al San Paolo vince la legge di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese decide con una doppietta il big match contro il Napoli di Gattuso prima con un colpo di testa da 15 metri svettando su Koulibaly e poi con un tap-in di ginocchio. I partenopei reagiscono, accorciano con Mertens, ma rimangono in 10 per una doppia ammonizione di uno dei tanti ex della sfida, Bakayoko. Nel finale Ibra esce toccandosi la coscia (nelle prossime ore novità sulle sue condizioni), il Milan, invece, cala il tris con il primo gol “italiano” di Hauge. Pioli, sostituito egregiamente da Bonera, torna in vetta alla classifica a +2 sul Sassuolo e rimane imbattutto per la 20ª gara consecutiva, il Napoli rimane sesto.