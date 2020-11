Al netto delle arcinote e controverse vicende legate alla mancata disputa del big match dell’Allianz Stadium Milan e Napoli sono le squadre migliori di questo primo scorcio di stagione 2020/2021 e non solo per ragioni di classifica. Quello di domenica sera al San Paolo è dunque il classico appuntamento da cerchiare in calendario: in ballo c’è il primato della classifica (e le relative ambizioni scudetto?) ma anche una sorta di incantesimo che grava sulle spalle dei rossoneri. Sì perché il Milan non “passa” al San Paolo dal 2010: un’eternità….

Calcio Da Napoli-Milan a Barça-Juve, il grande calcio fino a Natale 19/11/2020 A 09:36

Nel segno di Ibra

25 ottobre 2010: al San Paolo arriva un Milan rinfrancato da un filotto di vittorie seguite all’inaspettato ko di Cesena (con rigore sbagliato da Ibrahimovic) e ai successivi pareggi contro Lazio e Catania; quanto al Napoli di Mazzarri, alterna sistematicamente exploit a passaggi a vuoto. A passare in vantaggio sono i rossoneri con colpo da biliardo di Robinho; nella ripresa è Zlatan Ibrahimovic e mettere il risultato in ghiaccio con avvitamento aereo su cross di Oddo. L’eurogol di Lavezzi – pallonetto da terra con clamorosa scucchiaiata di destro – risulta difatti ininfluente. Il Milan porta a casa tre punti buoni per accrescere la propria autostima e cominciare a sognare in grande, il Napoli si arrende a una squadra oggetivamente superiore.

Napoli-Milan, gli ultimi dieci episodi in Serie A

Napoli-Milan 1-2 (Lavezzi, Robinho, Ibrahimovic)

Napoli-Milan 3-1 (Cavani x3; Aquilani)

Napoli-Milan 2-2 (Inler, Insigne; El Shaarawy x2)

Napoli-Milan 3-1 (Inler, Higuain x2; Taarabt)

Napoli-Milan 3-0 (Hamsik, Higuain, Gabbiadini)

Napoli-Milan 1-1 (Insigne, Bonaventura)

Napoli-Milan 4-2 (Milik x2; Callejon x2; Niang, Suso)

Napoli-Milan 2-1 (Insigne-Zielinski; Romagnoli)

Napoli-Milan 3-2 (Zielinski x2; Mertens; Bonaventura, Calabria)

Napoli-Milan 2-2 (Di Lorenzo, Mertens; Hernandez, Kessie)

Dieci anni dopo

Quello del 25/10/2010 è l’ultimo successo rossonero al San Paolo: da allora dieci anni di pesanti tonfi e pareggi dal retrogusto amaro. Dieci anni dopo c’è nuovamente Ibra a guidare un Milan pronto a misurare le proprie ambizioni e a sfatare un nuovo tabù dopo quello dell’astinenza da vittore in un derby di Milano. Qualora la banda Pioli disinnescasse i rodati automatismi della squadra del grande ex Gennaro Gattuso a quel punto potrebbe nuovamente lanciarsi verso obiettivi sfavillanti anziché no. Proprio come dieci anni fa, quando la squadra guidata in panchina da Max Allegri concluse la propria marcia sul tetto d’Italia.

L'Opta Fact

Il Napoli è imbattuto da 11 gare di Serie A contro il Milan (6V, 5N): l’ultima squadra che è rimasta imbattuta contro i rossoneri per almeno 12 partite nel massimo campionato è stato il Napoli stesso tra aprile 1974 e dicembre 1979.

Lazaro come Ibra, il video del gol dello scorpione

Serie A Milan, Pioli ancora positivo al Covid: salta il Napoli 16/11/2020 A 12:13