"Il Covid-19 è un’insidia, ahimè, imprevedibile e può togliere in ogni momento ad un allenatore giocatori di capitale importanza o anche semplicemente utili. Non sai mai quello che ti può succedere e non sei preparato a fronteggiare l’emergenza. Questa realtà favorisce l’incertezza e per me c’è un bel po’ di candidate al ruolo di Campione d’Italia. Napoli e Milan incluse."

Parole e musica di Fabio Capello che sanno di consacrazione per le squadre di Gennaro Gattuso e Stefano Pioli, protagoniste del big match dell’ottava giornata di Serie A di domenica sera al San Paolo. Se Milan e Napoli non erano partite con consistenti ambizioni di scudetto – quel tavolo sembrava riservato a Inter e Juventus con possibile intrusione dell’Atalanta dei miracoli – entrambe hanno approcciato la stagione 2020/2021 nel migliore dei modi occupando i piani più alti della classifica. E ora non hanno più intenzioni di essere scalzate.

Pioli: "Il Milan è una squadra vera ora"

Gattuso e Pioli, traiettorie simili

In fondo le traiettorie di Milan e Napoli sono simili, se è vero che Stefano Pioli e Gennaro Gattuso stanno raccogliendo quanto di buono seminato nella scorsa stagione. Entrambi hanno ereditato squadre in evidente crisi d’identità e la hanno regalato nuova linfa, trovandoper loro un vestito perfettamente adatto. Pioli ha svoltato nel momento in cui ha riposto il 4-3-3 in soffitta varando un 4-2-3-1 perfettamente calzante a un Milan ringalluzzito dal ritorno del totem Ibrahimovic, Gattuso tra mille difficoltà ha inaugurato il suo corso diffondendo il verbo del “suo” 4-3-3 prima di virare nelle ultime settimane su un 4-2-3-1 più funzionale per la rosa '20/'21 del suo Napoli. Ancora una volta, percorsi simili...

Approccio agli antipodi

Se risultati e vie intraprese per ottenerli sono simili, diametralmente opposto è l’approccio di due uomini di calcio molto diversi tra loro per tempra e carattere. Pioli è entrato in punta di piedi in uno spogliatoio sfiduciato rianimandolo grazie un approccio tanto pacato quanto determinato ed efficace, mentre Gattuso come di consueto è entrato nella testa dei giocatori contagiandoli con il suo fare vulcanico. Ora Napoli e Milan hanno raccolto i frutti del fine lavoro psicologico dei propri allenatori e allo stato dell’arte sono due squadre compatte e consapevoli dei propri mezzi. Basterà per puntare al traguardo più luccicante?

BILANCIO PIOLI vs. GATTUSO

1 vittoria di Gattuso

2 pareggi

1 vittoria di Pioli

8 gol fatti da squadre di Gattuso

5 gol fatti da squadre di Pioli

Domenica sera Gattuso e Pioli si ritroveranno contro, anche se il tecnico emliano - positivo al Covid come il suo vice - sarà rimpiazzato in panchina dal collaboratore tecnico Daniele Bonera: chi prevarrà tra Napoli e Milan diventerà giocoforza la “squadra del momento” con ambizioni di titolo a quel punto difficili da non essere tenute in considerazione...

