Gattuso sperava di ritrovarlo per tempo per la gara contro la Juventus in Supercoppa (in programma mercoledì 20 gennaio), ma tarda ancora il rientro di Victor Osimhen. Prima l'infortunio alla spalla, ad inizio novembre in Nazionale, poi - al rientro - la positività al covid. Continua il calvario per l'attaccante nigeriano che è risultato nuovamente positivo al tampone molecolare, posticipando ulteriormente il suo rientro quanto meno ad allenarsi in gruppo. A comunicarlo è stata la stessa società Napoli che ha fatto sapere che verrà effettuato un nuovo tampone la prossima settimana, in modo da individuare il ritorno preciso del classe '98 in campo (rimasto con soli 2 gol in stagione).