Victor Osimhen è pronto al rientro al Napoli. L'attaccante nigeriano è fermo ai box dallo scorso 13 novembre dopo l'infortunio patito con la nazionale , al 78' del match di African Nations Cup contro la Sierra Leone: una lussazione alla spalla destra, che però non ha previsto operazione dalle cure che il ragazzo ha ricevuto ad Anversa, in Belgio.

Il medico sociale dei partenopei Raffaele Canonico farà quindi il punto della situazione, ma si pensa che Osimhen possa essere convocato per la sfida interna contro lo Spezia, in programma nel giorno dell'Epifania, dopo la trasferta a Cagliari del 3 gennaio. Un sostanzioso minutaggio potrebbe essere concesso all'attaccante per successiva la trasferta di Udine, ma il vero obiettivo di mister Gennaro Gattuso è averlo a totale disposizione per l'attesissimo match di Supercoppa italiana contro la Juventus, a calendario il prossimo 20 gennaio.