David Ospina si aggiunge all'infermeria dopo l'allenamento odierno a Castel Volturno. Il portiere colombiano ha rimediato un infortunio al quarto dito della mano sinistra e starà fermo per almeno una settimana. Non ci sarà quindi per il prossimo match Juventus. Non un buon modo di approcciare la settimana viste anche le Non sono solo le Nazionali a portare infortunati ( vedi quanto successo a Lewandowski ), ma in casa Napolisi aggiunge all'infermeria dopo l'allenamento odierno a Castel Volturno. Il portiere colombiano ha rimediato un infortunioe starà fermo per almeno una settimana. Non ci sarà quindi per il prossimo match contro il Crotone ed è a serio rischio il recupero del 7 aprile contro la. Non un buon modo di approcciare la settimana viste anche le condizioni di Mertens

Il comunicato

David Ospina nel corso dell’allenamento odierno si è procurato un infortunio alla mano sinistra. Gli esami hanno evidenziato un’infrazione del quarto dito. Le sue condizioni saranno rivalutate tra una settimana. [Comunicato del Napoli]

Fra 7 giorni, dunque, verrà rivalutato Ospina per capire se l'ex Arsenal possa rimettersi o meno al lavoro. Per le prossime due partite, dunque, sarà Alex Meret a difendere i pali del Napoli. Il portiere friulano ha collezionato 12 presenze finora in campionato, anche se nelle ultime tre giornate era sempre sceso in campo Ospina.

