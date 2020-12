Il Napoli , a piccoli passi, sta cercando di avvicinarsi alla vetta della classifica e alimentare i propri sogni di Scudetto. Nell'ultimo periodo sono arrivate tre vittorie consecutive , contro Roma, Crotone e Sampdoria anche senza bomber Osimhen . Il nigeriano manca ormai dall'8 novembre, dall'ultima partita prima della sosta per Nazionali, che ha visto proprio l'ex Lille infortunarsi con la sua Nigeria. Ma a che punto è la riabilitazione di Osimhen ? Dopo qualche settimana di silenzio è intervenuto il dottor Raffaele Canonico, capo dello staff medico del Napoli, che ha spiegato tutti gli intoppi circa il ko del giocatore . L'auspicio è che possa rientrare in campo prima di Natale.

Osimhen sta bene e migliora di giorno in giorno, non c’è alcun mistero, non è un caso eccezionale. A Villa Stuart abbiamo fatto un consulto con il professor Castagna, che ha confermato la diagnosi dello staff medico nigeriano. Chiarisco che è il primo evento traumatico sulla spalla del ragazzo, non esiste alcuna recidiva. È la prima volta che ha questo tipo di infortunio sulla spalla destra. È sulla sinistra che aveva già avuto un infortunio. [dott Raffaele Canonico a Radio KissKiss]

Per Osimhen si è trattato di una lussazione che non richiede intervento chirurgico. Quando rientra? Ogni infortunio ha una storia a sé. Si va dai 30-40 giorni ai 60-70 giorni per una lussazione semplice. I lavori di terapia servono alla ripresa della funzionalità totale, alla creazione di una protezione all’articolazione. I fisioterapisti ed i preparatori stanno facendo un lavoro di altissimo livello. È un ragazzo di 21 anni e va compreso anche l’aspetto psicologico che interviene nella risposta all’infortunio. Quando lo vedremo in campo? Sta migliorando in maniera importante. Mi auguro di vederlo in campo prima della sosta natalizia