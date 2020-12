Napoli-Sampdoria, match dell'11a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli si è concluso col punteggio di 2-1. Gara arbitrata da Federico La Penna, della sezione di Roma. il Napoli di mister Rino Gattuso in virtù di questo risultato resta ancorato al treno di testa mentre la Sampdoria di Ranieri rimane inchiodata a quota 11 punti in classica. Blucerchiati in vantaggio con Jankto, rimonta azzurra griffata Lozano-Petagna. Cambi risolutivi per Rino Gattuso.