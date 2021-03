Brutte notizie in casa Napoli.. Il terzino algerino, sottoposto a una risonanza magnetica questa mattina a Villa Stuart, ha riportato la rottura del crociato del ginocchio sinistro durante la gara vinta dai partenopei contro il Bologna . Dopo la visita col Prof. Mariani si è deciso per l'operazione, alla quale potrebbe sottoporsi già nelle prossime ore. Si tratta del: nel 2017 era stato interessato il legamento crociato, mentre nel 2018 la rotula. In entrambi i casi ad essere operato fu il ginocchio destro.