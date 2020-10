Tutti negativi i tamponi effettuati dal Napoli nella giornata di ieri, ne mancano due ancora in elaborazione. A dare la notizia è lo stesso club campano tramite i social network: "Mancano solo due tamponi in elaborazione tra quelli effettuati ieri. Tutti quelli processati sono negativi al Covid-19" si legge nel tweet. Napoli che è sotto la lente d'ingrandimento dopo il caso della partita non disputata domenica sera contro la Juventus.