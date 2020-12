Sfuma ancora sul più bello la vittoria del Torino di Giampaolo che resta attaccato alla sua maledizione. E’ un super gol di Lorenzo Insigne al 92’ infatti a cancellare l’ennesima situazione di vantaggio non concretizzata dal Toro che era arrivata grazie al gol di Izzo (23 punti persi, fin qui, per la squadra di Giampaolo, quando era avanti nel punteggio). Davvero un momento nero che si prolunga dunque per l’ottava giornata consecutiva. Fa così “festa” il Napoli, ma solo per aver ripreso una gara complicata e dove non è praticamente mai stato pericoloso. Anzi, il Toro aveva forse creato di più. Dopo i ko con Inter e Lazio però Gattuso evita la terza sconfitta consecutiva e muove la classifica, scivolando però dal 3° al 5° posto alle spalle di Roma e Sassuolo. Il Torino invece muove il punteggio ma le vittorie contemporanee di Genoa e Crotone lo lasciano ultimo in solitaria sul fondo della graduatoria a quota 8 punti.