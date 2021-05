Il Napoli butta via la qualificazione in Champions League. Gli uomini di Gattuso vengono fermati dal Verona al Maradona: 1-1. Prestazione negativa degli azzurri, bloccati dalla tensione fin dai primi minuti: poco ritmo, tanti errori, nervosismo e mancanza di idee. Il vantaggio di Rrhamani dopo un’ora di gioco sembra spianare la strada, ma il pari di Faraoni spegne le speranze dei partenopei, incapaci di trovare le energie per tornare avanti: all'ultimo secondo occasionissima per Petagna. Il Napoli aveva il destino nelle sue mani e ha gettato al vento la Champions.

Il tabellino

NAPOLI-VERONA 1-1 (primo tempo 0-0)

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj (72' Mario Rui); Fabian Ruiz, Bakayoko (81' Petagna); Lozano (67' Politano), Zielinski (72' Mertens), Insigne; Osimhen. All. Gattuso

VERONA (3-4-2-1): Pandur (63' Berardi); Ceccherini (76' Lovato), Gunter, Dimarco; Faraoni (76' Ruegg), Dawidowicz (41' Udogie), Ilic, Lazovic; Bessa, Zaccagni; Kalinic (63' Lasagna). All. Juric.

Gol: 60' Rrhamani (N), 69' Faraoni (V)

Ammoniti: Lozano (N), Ilic (V), Dawidowicz (V), Udogie (V), Dimarco (V), Bakayoko (N)

Arbitro: Chiffi.

La cronaca in 9 momenti chiave

34' INSIGNE SUL FONDO - Prima grande occasione: slalom e sinistro dal limite, pallone a un passo dal palo.

36' DIMARCO PERICOLOSO - Triangolazione con Ilic e sinistro di punta dal limite, pallone sul fondo.

42' LOZANO SUL FONDO - Contropiede guidato da Fabian, palla per il messicano che cerca la porta da posizione defilata: alto.

60' GOL DI RRHAMANI - Calcio d'angolo, mischia in area di rigore: l'ex della partita si ritrova il apllone tra i piedi e insacca con il destro.

69' GOL DI FARAONI - Doccia gelata per il Napoli: dormita da parte degli azzurri, Hysaj si fa sfilare l'esterno che con un diagonale insacca.

75' OCCASIONI NAPOLI - Bakayoko respinto su calcio d'angolo, sugli sviluppi dell'azione Mertens cerca il primo palo: sul fondo.

86' POLITANO SUL FONDO - Occasione per il Napoli: percussione dell'ex Inter e diagonale, pallone largo di un metro.

88' CONTATTO UDOGIE-MERTENS - Si gioca, che rischio per il giocatore del Verona.

90'+4 PETAGNA SUL FONDO - Occasionissima per gli azzurri: colpo di testa a un passo dalla traversa.

Il migliore

Koray GUNTER - Prestazione gigantesca in marcatura su Osimhen. L'attaccante del Napoli viene annullato dall'inizio alla fine: prova pazzesca del centrale dell'Hellas.

Il peggiore

Elseid HYSAJ – Dormita pesantissima in occasione del gol di Faraoni dopo una prestazione poco positiva: serata da incubo.

