Ci pensa Nestorovski a risolvere una partita fondamentale quanto noiosa: alla Dacia Arena non succede nulla fino all'86esimo, minuto in cui il macedone riesce a risolvere di testa la sfida contro la Fiorentina trascinando l'Udinese a tre punti fondamentali per compiere un ulteriore passo in avanti verso la salvezza. La Fiorentina non riesce ad incidere, così come i bianconeri padroni di casa: proprio nel finale, però, il guizzo del macedone decide la sfida. Nuovo stop per i viola dopo la vittoria dello scorso turno contro lo Spezia, l'Udinese ritrova la vittoria 21 giorni dopo l'ultima volta e vola a 28 punti in classifica.