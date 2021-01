Nicolò Barella ha marchiato a fuoco il suo terzo derby d’Italia della carriera. Un gol, dopo una cavalcata di oltre 50 metri chiusa con un destro sotto la traversa a freddare Szczesny in uscita e pietrificare le chance di rimonta di una irriconoscibile Juventus, un assist al bacio per l’1-0 di Vidal ma soprattutto una prestazione sensazionale per intensità, furore, presenza e inserimenti offensivi.

Moto perpetuo della mediana nerazzurra, in coppia con Hakimi ha composto un’asse sul centrodestra che ha tramortito il povero Frabotta e fatto malissimo a una Signora molle e incapace di trovare contromisure, alle ripartenze devastanti dell’ex centrocampista sardo. Una prestazione suntuosa, in una delle serate più delicate della stagione e contro l’arcirivale per eccellenza, che ha rotto un tabù che durava da 1582 giorni per l’Inter e ha permesso ai nerazzurri di riagganciare momentaneamente il Milan al primo posto.