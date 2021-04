La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 al chiuso. [Bozza Decreto Legge]

CTS si fa ancora sentire, del resto anche per 'approvare' i tifosi all'Olimpico per gli Europei deadline ultima che aveva posto la UEFA ("Decreto Legge Covid”, che il Governo è pronto a pubblicare, che riguarderà le regole da seguire fino al 31 luglio in merito alle regole da seguire per le riaperture e quant'altro. Ilsi fa ancora sentire, del resto anche per 'approvare' i tifosi all'Olimpico per gli Europei chiedeva più giorni rispetto allaultima che aveva posto la UEFA ( poi rivista perché qualcuno ancora non ha risposto ). Dopo il sì del Governo, a quel punto, aveva chiesto il via libera per i tifosi allo stadio anche il Presidente della Lega Serie A, a cui si erano aggiunti anche i presidenti delle Federazioni di basket e pallavolo. Per ora è tutto rimbalzato, guardando la bozza del, che il Governo è pronto a pubblicare, che riguarderà lein merito alle regole da seguire per le riaperture e quant'altro.

A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla la disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (Cip), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali

La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive, di cui al presente comma, si svolgono senza la presenza di pubblico

1000 tifosi e solo in zona gialla

Solo 1000 tifosi quindi potranno entrare in un impianto e solo si è in regime di zona gialla. Spostando tutto al 1° giugno, addio ai tifosi allo stadio per la fine del campionato (ultima giornata prevista per il 25 maggio) e per la finale di Coppa Italia (finale 19 maggio al Mapei Stadium).

