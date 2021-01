Mancava solamente l'ufficialità, ma la notizia era nell'aria ormai da ore. Fabio Liverani non è più l'allenatore del Parma, con l'ufficialità arrivata direttamente da un comunicato ufficiale della società. Fatale - per l'ex allenatore del Lecce - la pesante sconfitta subita per 3-0 sul campo dell'Atalanta, l'ennesimo risultato negativo di una prima parte di stagione non certo da incorniciare per i crociati. 12 punti raccolti nelle 16 giornate giocate, terzultimo posto in classifica insime al Torino e peggior attacco dell'intera Serie A con appena 13 gol messi a referto. I numeri di una vera e propria disfatta per Fabio Liverani, preferito - al termine della scorsa stagione - all'allora allenatore Roberto D'Aversa reduce da due promozioni consecutive e due salvezze raggiunte in massima serie.