"End police brutality in Nigeria, porre fine alla brutalità della polizia in Nigeria". È questo il messaggio che arriva direttamente dalla ripresa della Serie A. Prima lo ha lanciato Osimhen, attaccante del Napoli che nella goleada contro l’Atalanta ha realizzato il suo primo gol in campionato, poi in serata Simy, il centravanti del Crotone che ha fermato la Juventus di Andrea Pirlo allo Scida portando in vantaggio la sua squadra su rigore.

Entrambi sono nigeriani e hanno festeggiato in una maniera molto meditata e sentita. Come riporta il Corriere della Sera, lo slogan è quello scelto per una protesta iniziata in Nigeria sabato 3 ottobre per le violenze, le torture e gli abusi da parte della Sars (squadra speciale antirapine), che ha ricevuto accuse pesantissime tanto da essere addirittura sciolta dal governo. In Nigeria ci sono state tante manifestazioni di protesta in strada, nelle piazze delle città più importanti del Paese.

Osimhen e Simy hanno dato visibilità alla protesta, un gesto che riporta alla mente le ore successive alla morte di George Floyd, l’afroamericano deceduto lunedì 25 maggio negli Stati Uniti, dopo che l’agente di polizia di Minneapolis, Derek Chauvin, si era inginocchiato sul collo della vittima per almeno sette minuti, mentre era ammanettato e giaceva a faccia in giù sulla strada. Il tutto incurante del "non posso respirare" pronunciato da Floyd. "Black Lives Matter", un grido che abbiamo udito anche in Premier League ed MLS, per ricordare che tutte le vite sono importanti, senza nessuna distinzione. Un movimento di ribellione che aveva abbracciato personaggi noti in tutto il mondo. E di sicuro non finisce qui.

