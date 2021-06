A poche ore dall’esordio contro la Russia, il Belgio di Romelu Lukaku ha imboccato l’ultima tornata di interviste e attività con la stampa. Per HLN, noto sito di informazione sportiva belga, Big Rom ha sostenuto un’intervista decisamente particolare: l’attaccante dell’Inter ha dovuto scegliere la migliore opzione tra quelle che gli si presentavano di fronte: queste erano sia relative al calcio che non. E’ stata l’occasione per scoprire meglio le passioni della punta belga ma anche per lanciare qualche frecciatina.

Inter o Chelsea?

Una delle prime scelte presentate a Lukaku è stata quella tra Inter e Chelsea. Risposta scontata la sua: “Inter. Ho vinto con l'Inter ed era un sogno che avevo da bambino. In un posto ho avuto successo e nell'altro un fallimento”.

Big Rom o Ibra?

Zlatan Ibrahimovic, alle prese con un brutto “Fra me e Ibra scelgo me, tutti i giorni della settimana. Amo me stesso”. L’esordio dei Diavoli Rossi è previsto domani (12 giugno) contro la Russia alle 21.00. Sarà un incontro importante per Lukaku, che secondo molti è il favorito per la corsa al capocannoniere del torneo . Chi mancherà al torneo sarà, alle prese con un brutto infortunio al ginocchio . Sul finale dell’intervista, è proprio il suo nome a comparire davanti agli occhi del belga: Ibra o Rom, chi scegliere? Lukaku risponde così:

Lukaku vs Ibrahimovic Credit Foto Getty Images

Oltre ai quesiti legati al rettangolo verde (Lukaku preferisce Drogba a Maradona), l’intervista è spaziata verso altri sport: per lui, Kobe Bryant è meglio di Lebron James. Inoltre, meglio una partita a FIFA rispetto a un film, Tupac vince su Notorius B.I.G., il Kinder Bueno vince su una mela.

