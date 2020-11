Parma e Fiorentina confermano l’avvio di stagione complicato con una partita senza acuti al Tardini. I giocatori più attesi, Ribery e Gervinho, steccano e salta fuori uno 0-0 noioso e piuttosto inutile per entrambi i club: la posizione di Beppe Iachini rimane in bilico dopo aver conquistato 8 punti in sette giornate, mentre Liverani ora deve guardare la zona rossa, distante solo due punti.