Allo stadio Ennio Tardini di Parma, nel posticipo che chiude la 25a giornata di Serie A, l'Inter s'impone per 2 a 1 e si porta a 59 punti, volando a +6 sul Milan in cima alla classifica di Serie A. Uno-due micidiale di Alexis Sanchez (schierato al posto di Lautaro Martinez) a inizio ripresa. Hernani prova a riaprirla al 71', ma sarà Antonio Conte a esultare al triplice fischio.

Lukaku, Parma-Inter Credit Foto Getty Images

Il tabellino

PARMA-INTER 1-2

Parma (4-2-3-1): Sepe; Valenti (67' Inglese), Osorio, Bani, Gagliolo (67' Pezzella); Hernani (85' Pellè), Brugman, Kurtic; Kucka (67' Busi); Man (46' Mihaila), Karamoh. All.: D'Aversa.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen (67' Vidal), Perisic (84' Darmian); Alexis Sanchez (76' Lautaro Martinez), Lukaku. All.: Conte.

Arbitro: Fabrizio Pasqua di Tivoli.

Gol: 55' e 62' Alexis Sanchez (I), 71' Hernani (P).

Assist: Lukaku (I, 0-2), Pezzella (P, 1-2).

Note - Recupero: 3+4. Ammonito: Darmian.

La cronaca della partita in 12 momenti chiave

2' - HAKIMI IRROMPE IN AREA PARMENSE! Il tiro-cross dell'ex Borussia Dortmund e Real Madrid viene respinto a terra da Sepe!

15' - MIRACOLO DI HANDANOVIC! Colpo di testa dalla destra e colpo di testa a botta sicura di Kurtic, respunto con una parata tutta riflessi del portiere nerazzurro!

31' - GRANDE OCCASIONE PER L'INTER! Solita accelerazione di Hakimi sulla destra, palla bassa in area per Eriksen che, però, arriva prima del pallone!

33' - DOPPIA CONCLUSIONE A BOTTA SICURA PER L'INTER! Su punizione dalla destra di Eriksen, prima Skriniar - su cui salva miracolosamente - poi Perisic sul muro difensivo ducale. Nerazzurri vicinissimi al vantaggio!

39' - LUKAKU INCROCIA IL DESTRO IN VELOCITA'! Sepe respinge coi piedi: ora l'Inter sta accelerando.

45' - LUKAKU! Colpo di testa su bel cross dalla sinistra di Perisic: conclusione ravvicinata, ma pallone a lato!

45'+1 - MAN! Proprio di testa, l'attaccante rumeno spizza pericolosamente il pallone crossato dalla sinistra da Kurtic: palla a lato di pochissimo.

55' - GOL DELL'INTER CON ALEXIS SANCHEZ! Palla morbida di Brozovic per Lukaku, belga contrastato da Brugman, con palla che filtra per il cileno: il cileno si libera di Lautaro Valenti e supera Sepe, che riesce solo a toccare. Gagliolo prova a salvare sulla linea, ma la palla sorpassa la linea di porta: 0-1!

Sanchez esulta per l'1-0 al Parma Credit Foto Getty Images

57' - PERISIC A TU PER TU CON UN SINISTRO A INCROCIARE: palla alta di poco sul rientro difensivo di Lautaro Valenti!

62' - GOL DELL' INTER CONALEXIS SANCHEZ, SEMPRE LUI! Ripartenza travolgente di Lukaku, che confeziona un invito perfetto per El Niño Maravilla, abile ad aprire il piatto destro battendo rasoterra Sepe: 0-2, uno-due micidiale!

Sanchez esulta per la doppietta al Parma Credit Foto Getty Images

64' - ALEXIS SANCHEZ MORBIDO DALLA SINISTRA PER LUKAKU! Colpo di testa di pochissimo a lato da parte del belga: l'Inter sfiora il tris!

71' - GOL DEL PARMA CON HERNANI! Cross pennellato dalla sinistra di Giuseppe Hernani e volée imprendibile dell'ex Zenit San Pietroburgo, sbucato dalle retrovie: 1-2 e gara riaperta al Tardini!

L'esultanza di Hernani Credit Foto Getty Images

MVP

Alexis Sanchez. Uno-due micidiale, il suo, mescolato a una straordinaria intesa con Romelu Lukaku. I due si cercano con profitto in continuazione. Autentico asso nella manica per Antonio Conte, che può far rifiatare Lautaro Martinez senza preoccupazioni.

Alexis Sanchez Credit Foto Getty Images

Fantacalcio

PROMOSSO - Lukaku. Ennesimo assist vincente, l'ottavo per l'esattezza in questo campionato. Pilastro nerazzurro, anche quando non scrive il proprio nome nella casella dei marcatori.

BOCCIATO - Karamoh. Ex spuntato. Senza idee e con pochissimi palloni giocati là davanti.

Conte: "Barella-Bastoni diffidati? Non faccio calcoli stupidi"

