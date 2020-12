Parma-Juventus, match della 13a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Tardini si è concluso col punteggio di 0-4. Gol di Kulusevski e Morata, doppietta di Ronaldo, la Juve lancia la sfida a tutte le dirette concorrenti e si porta via la terza vittoria esterna in Serie A. Parma che invece resta inchiodato a quota 12 punti nei bassifondi della classifica. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Le pagelle del Parma

Luigi SEPE 6 – Prova a metterci più pezze che può, ma inevitabilmente capitola

Simone IACOPONI 5 – Alex Sandro è un incubo per lui. Non lo ferma mai. (60’ BUSI 5,5 - Soffre molto dal momento del suo ingresso in campo).

Yordan OSORIO 5,5 - Traballa inevitabilmente anche lui là dietro.

Bruno ALVES 5,5 - Non riesce ad arginare la tempesta.

Riccardo GAGLIOLO 4,5 – Evidenti responsabilità sui gol bianconeri, specialmente i primi due.

Júnior HERNANI 5 – Male in mezzo, totalmente in balia dei centrocampisti avversari. Alterna buone intuizioni a passaggi a vuoto lampanti.

Simon SOHM 5 – Inconsistente in mezzo. Passo falso.

Jasmin KURTIC 5,5 – Qualche spunto degno di nota, comunque troppo poco per meritare la sufficienza. (78' BRUGMAN sv)

Juraj KUCKA 6 – Non demerita, dopotutto è forse l’unico a metterci davvero l’anima. (60’ CYPRIEN 6 - Ci prova dalla distanza, senza fortuna.)

Andreas CORNELIUS 5 – Condizione fisica da ritrovare al più presto. A terra. (60’ INGLESE 6 - Combattivo e vicino al gol).

Kouassi GERVINHO 4,5 – Non si accende. Non pervenuto, mai un problema per i radar difensivi della Juventus. Richiamato da Liverani nell'intervallo. (46’ KARAMOH 5,5 - Mai realmente in partita.)

All. Fabio LIVERANI 5 – Prestazione difensiva ai limiti dell’imbarazzo per un Parma nemmeno particolarmente agguerrito questa sera. Pessimo segnale per mister Fabio Liverani.

Le pagelle della Juventus

Gianluigi BUFFON 7 – Può sembrare un paradosso, ma Buffon è stato eccome un fattore con parate determinanti. Infinito.

DANILO 6 - Attento dietro, anche se a volte è costretto a ricorrere alle maniere forti.

Matthijs DE LIGT 6,5 – Imposta alto, anticipa con coraggio: il piede non è sempre raffinato, ma la resa è assicurata.

Leonardo BONUCCI 6 – Presidia la sua zona, orchestra la manovra dalla prima linea e per poco non centra il gol. Forse avrebbe potuto fare meglio, per l’appunto, nell’altra area. Ma quello non è il suo mestiere. (76’ CUADRADO sv)

Alex SANDRO 7 – Devastante sulla fascia sinistra, a conferma di uno stato di forma strabordante. Ritrovato.

Weston McKENNIE 7 – Attenzione al ragazzo texano, perché oltre alla quantità c’è anche la qualità nel suo repertorio: lo ha dimostrato (anche) questa sera, con tante giocate “di tocco”. A stuzzicare i palati più fini. (76’ PORTANOVA 6 - Vicino al gol nel finale)

Rodrigo BENTANCUR 7 – Bene in entrambe le fasi, da “borseggiatore” e “regista”. Nelle cose che mette nella partita anche un recupero palla decisivo per lo 0-3. Si esalta nel finale.

Aaron RAMSEY 6,5 – Assist man in occasione del terzo gol bianconero, ben integrato nel contesto. (68’ BERNARDESCHI 6,5 - Da rilevare il bellissimo assist per Morata )

Dejan KULUSEVSKI 7 – Parte da destra e si accentra, con grande libertà di manovra perché quasi mai marcato nel modo corretto. Il sinistro in buca d’angolo che vale il provvisorio 0-1 non può che essere la ciliegina sulla torta.

Cristiano RONALDO 7,5 – Pasteggia in aria con consueto stacco imperioso e stampa in fondo al sacco il gol dello 0-2, poi si ripete con sinistro radente in buca d’angolo: enorme rivalsa personale dopo la stecca contro l’Atalanta ed ennesima doppietta d’autore. Famelico. (82' CHIESA sv)

Alvaro MORATA 7 – Gioca in appoggio a CR7 e lo fa benissimo mandandolo in porta con cross al bacio. Partner perfetto per il fenomeno portoghese, non ce ne voglia Dybala. Nel finale si toglie lo sfizio del gol personale con colpo di testa radiocomandato.

All. Andrea PIRLO 7 – Cresce la Juventus “liquida” di Andrea Pirlo, la cui “mission” è far viaggiare la palla rasoterra e nel modo più veloce possibile. Senza dare troppi riferimenti gli avversari. Un concetto semplice, nella sua ambiziosità, ma che l’allenatore bianconero predicava senza soluzione di continuità quando calcava i campi da gioco. La ciambella questa sera esce col buco: la sensazione è che quello visto contro il Parma sia molto vicino all’undici tipo.

