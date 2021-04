Zlatan Ibrahimovic è stato espulso al 60esimo minuto di Parma-Milan dopo un diverbio a distanza con il direttore di gara Maresca – lo stesso che fece infuriare Antonio Conte durante il match Udinese-Inter – culminato con l’espulsione dell’attaccante svedese del Milan, con la squadra rossonera capace in ogni caso di archiviare la pratica tra mille sofferenze.

La ricostruzione

L'espulsione di Ibrahimovic è avvenuta a metà campo e peraltro dopo un normale fallo di gioco fischiato in favore del Milan per una spinta, leggera, di Pezzella sul rossonero Saelemaekers. Lo svedese, a distanza, ha pronunciato alcune frasi rivolte all'indirizzo dell’arbitro che a un certo punto estrae il cartellino rosso. Dalle immagini sembra proprio che Zlatan abbia detto a Maresca: "Mi sembra strano eh", con l'arbitro che potrebbe aver frainteso immaginando di aver ricevuto un insulto pesante. Maresca a quel punto è scattato immediatamente verso di lui per sventolargli il cartellino.

Pioli lo aveva difeso...

Al termine del match Stefano Pioli aveva preso le parti del suo calciatore cercando di spiegare quanto successo con il direttore di gara: "Zlatan mi ha detto che ha discusso con l'arbitro, che la cosa è durata un po' di tempo ma non gli ha mancato di rispetto e soprattutto non l'ha offeso. Ibra mi ha riferito l'ultima frase che avrebbe rivolto all'arbitro, 'allora non ti interessa quello che dico io'. Ma ora naturalmente dovrò riparlare con lui".

... E Donnarumma

Dopo l'espulsione dello svedese si era sentito il capitano del Milan Gianluigi Donnarumma inveire all'indirizzo del direttore di gara con un eloquente:

Cosa stai facendo Maresca? Sempre i protagonisti dobbiamo fare, sempre i protagonisti...

Ora la patata bollente passa nelle mani del giudice sportivo: cosa avrà scritto nel referto l'arbitro campano, non nuovo a bisticci con calciatori e allenatori nell'arco di questa stagione?

