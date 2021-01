La Sampdoria guizza verso l'alto, il Parma scende sempre più in basso. Il posticipo del Tardini sorride al Doria, che in un solo tempo ha la meglio su un avversario allo sbando. Un 2-0 determinato dalla bravura degli uomini di Ranieri, ma anche dalle disattenzioni individuali di quelli di D'Aversa: Cornelius è poco concentrato nell'azione del vantaggio di Yoshida, mentre Hernani perde un pallone sanguinoso spalancando a Keita la strada del raddoppio. Parma anche sfortunato: palo di Gervinho (sullo 0-0), traversa di Kucka. Più un salvataggio sulla linea di Colley e un grande intervento di Audero sullo slovacco. Ma la classifica continua a piangere per i ducali, che rimangono penultimi da soli e non riescono a sorpassare la coppia Torino-Cagliari. Mentre la Samp, che conquista il suo secondo successo di fila, chiude il girone d'andata a quota 26, al decimo posto, piazzata esattamente a metà classifica.