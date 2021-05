Parma-Sassuolo, match della 38a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Tardini di Parma si è concluso col punteggio di 1-3. Botta risposta Locatelli-Bruno Alves, poi Defrel e Boga permettono ai neroverdi di archiviare la pratica ducale. Sassuolo a -2 dalla Roma in attesa dell’ultima giornata: i neroverdi ospiteranno la Lazio, Spezia-Roma al Picco.

Classifiche e risultati

Serie A Il Sassuolo risponde alla Roma: 3-1 al Parma 4 ORE FA

Le pagelle del Parma

Luigi SEPE 6,5 – Incolpèevole sui gol neroverdi, ne salva altri.

Daan DIERCKX 5,5 – Preso in mezzo sul gol di Defrel. Non implacabile nemmeno sul terzo gol. (71' ZAGARITIS 6 - Pimpante nel finale)

Bruno ALVES 6,5 – Gol pazzesco, da attaccante puro e anche extra lusso. Eterno. Gli perdoniamo qualche leggerezza dietro dopo un gesto del genere.

Vincent LAURINI 5,5 - Parte bene poi si psegne alla distanza. (78' BANI sv)

Rodrigo Lautaro VALENTI 5,5 - Mezzo passo indietro rispetto alle ultime uscite.

Maxime BUSI 4,5 – Mezzo disastro dietro, appena meglio quando si stacca. Ingenuità sparse.

HERNANI 6,5 – Uno dei migliori in campo, sontuoso l’assist per Bruno Alves

Jasmin KURTIC 5,5 – Nervoso, impreciso.

Simon SOHM 5 – Si divora un gol incredibile, sorta di rigore in movimento. (56' BRUGMAN 6 - Ordine lì in mezzo)

Andreas CORNELIUS 5 – Fermo, macchinoso, in linea con la sua stagione: sfortunata, disastrosa. (78' PELLE' sv)

Juan BRUNETTA 5,5 - Inconsistente, oggi tutto fumo e niente arrosto. (71' GERVINHO 6 - Vivace nel finale)

All. Roberto D'AVERSA 5,5 - Ingiudicabile oggi, ha provato a onorare l'impegno il suo Parma.

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 6,5 – Si esalta nel finale su Pellè.

Vlad CHIRICHES 6,5 – Non sbaglia niente là dietro

Gian Marco FERRARI 6,5 – Autoritario e assist-man per Boga. Splendida annata la sua.

Mert MULDUR 6 – Bada più che altro a presidiare la sua posizione. (57' TOLJAN 6 - Buon impatto nel match)

Maxime LOPEZ 6,5 – Qualitativo in mezzo, sfiora anche il gol (64' TRAORE 6 - Energia nel finale)

Manuel LOCATELLI 6,5 – Bene da metronomo, freddo dal dischetto.

ROGERIO 6,5 - Fattore sulla sinistra, spinge e crea tanto.

Domenico BERARDI 6,5 – Classe superiore, manda in tilt la difesa ducale. Sinistro fatato.

Gregoire DEFREL 6,5 – Lavora bene da boa, firma un gran gol in acrobazia. (64' CAPUTO 6 - Prova a trovare il gol, glielo annullano per offside)

Giacomo RASPADORI 6,5 – Ispirato in veste di uomo assist, richiamato in panchina per un guaio fisico (58’ DJURICIC 6 – Qualità sulla trequarti)

Jeremie BOGA 7 – Anche lui ispirato, sia in fase di rifinitura per i compagni sia in fase realizzativa. (80' OBIANG sv)

All. Roberto DE ZERBI 7 – Lascia dopo aver forgiato una creatura a sua immagine e somiglianza, splendida realtà del calcio italiano.

Serie A Parma-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche 14/05/2021 A 09:28