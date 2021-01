Colpo del Toro, Parma a fondo: Singo, Izzo e Gojak regalano tre punti pesantissimi a Giampaolo e mettono nei guai Liverani . Il Torino sblocca subito il match: Singo avvia il contropiede, serve Belotti e si butta nello spazio. Bravissimo il Gallo a pescare il taglio del compagno in area, Sepe battuto. Da quel momento inizia la partita tutta sacrificio dei granata, che si chiudono e mordono su ogni pallone , anche se rischiano troppo con un possesso di palla basso sulla pressione avversaria. Nella ripresa gli ospiti cercano più la profondità e si appoggiano a Belotti, che colleziona una palla gol per Verdi che il compagno spreca malamente. Il Parma aumenta i giri e i centimetri, con l’ingresso di Inglese al fianco di Cornelius: i granata resistono grazie a una prova di solidità e sacrificio da sottolineare. E nel finale chiudono il match con Izzo e Gojak: all'ultimo posto c'è ora il Crotone , il Torino è a quota 11 con Spezia e Genoa. E il Parma è lì, a 12 punti.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Osorio (61' Busi), Bruno Alves, Gagliolo; Hernani (60' Sohm), Brunetta (60' Inglese), Kurtic; Kucka (85' Cyprien); Cornelius, Karamoh (75' Mihaila). All . Liverani

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Linetty (86' Segre), Rincon, Rodriguez; Lukic; Verdi (70' Gojak), Belotti. All . Giampaolo

8' GOL DI SINGO - L'azione parte dallo stesso Singo che avvia il contropiede, Belotti dalla trequarti restituisce palla al compagno con un gran filtrante nello spazio: destro vincente a tu per tu con Sepe.

12' CORNELIUS SUL FONDO - Occasione per il pari: protezione spalle alla porta e sinistro a incrociare da posizione defilata, pallone largo di pochissimo.

53' GAGLIOLO SUL FONDO - Progressione, ingresso in area e sinistro a cercare il primo palo: pallone sull'esterno della rete.

Singo esulta per il primo gol in Serie A, Parma-Torino, Getty Images

58' VERDI, CHE OCCASIONE - Pazzesco Belotti a difendere palla e a lanciarsi in contropiede, pallone per il compagno tutto solo: controllo sbagliato e destro sul fondo, che occasione.

68' SIRIGU SU INGLESE - Botta di destro dalla trequarti, il portiere del Torino smanaccia in angolo.

95' GOJAK CHIUDE IL MATCH - Arriva anche il tris del Torino: Belotti manda in porta il nuovo entrato, che con un destro sul primo palo supera Sepe.

Andrea BELOTTI - Tutto il cuore del capitano. Il match consegna al tabellino i due assist del Gallo, ma nella partita di Belotti c'è molto di più: selvaggia lotta su ogni pallone, protezione per far salire una squadra chiusa dietro e in apnea. Leader vero.