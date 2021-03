Calcio

Serie A, Paulo Fonseca: "Roma pronta a sfidare Napoli, zero alibi"

SERIE A - Paulo Fonseca alla vigilia della sfida contro il Napoli, delicatissima per la zona Champions non vuole alibi: "Anche se siamo tornati solo venerdì da Kiev, siamo pronti per questa partita difficile. Mi aspetto una buona prestazione".

00:00:41, un' ora fa