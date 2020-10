Ci pensa un super Perin a limitare i danni in un Genoa dilaniato dalle assenze. Finisce a reti bianche il posticipo della 4^ giornata di Serie A tra Hellas Verona e i rossoblu di Maran . Non mancano certo le emozioni al Bentegodi, con un Verona affamato di punti e di riscatto dopo la sconfitta subita contro il Parma prima della sosta. Il primo 0-0 della stagione di Serie A, e gran parte del merito è del portiere ospite Mattia Perin, provvidenziale in più di un occasione: nel primo temo l'uomo in più in casa Verona si chiama Colley , il giovane gambiano ex Atalanta capace di ambientarsi fin da subito nelle geometrie del gioco di Juric .

E' lui a rendersi pericoloso con inserimenti e conclusioni dal limite, trovando in ogni occasione la pronta risposta del portiere rossoblu. Il Genoa tiene il campo ma non affonda, così come nel secondo tempo, quando l'occasione più ghiotta arriva sulla testa di Faraoni: il difensore dell'Hellas, sugli sviluppi di un calcio di punizione, svetta più in alto di tutti e incrocia sul secondo palo. A salvare il Genoa ci pensa ancora una volta un provvidenziale Perin, che in tuffo salva la propria porta e il risultato. Esordio per Shomurodov tra le fila genoane e Kalinic in casa Verona: nessuno dei due, però, è riuscito a incidere in maniera decisiva. Un punto a testa, dunque: sorride il Genoa, si rammarica il Verona di Juric.