Un Milan che vuole continuare a correre è pronto a partire per la Liguria in direzione La Spezia. Sabato sera al "Picco", la squadra di Pioli porta la sua leadership contro una delle squadre in lotta per la retrocessione: lo Spezia di Vincenzo Italiano. Si gioca alle 20:45 in diretta su DAZN. Il tecnico rossonero ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole.

Settimana e scelte di formazione

"Una buona settimana. Domani c'è una gara importante, abbiamo iniziato bene il girone di ritorno e vogliamo continuare. Abbiamo doppie scelte per ogni ruolo e spero che l'organico sia completo anche in futuro. Sono tutti disponibili a parte Diaz, Maldini e Calabria che approfitterà della squalifica per recuperare da qualche fastidio. Calhanoglu giocherà dall'inizio, ballottaggio Rebic-Leao".

I rinnovi possono minare la serenità?

"Il club e l'area tecnica hanno detto la loro idea, siamo fiduciosi di poter continuare insieme. Non ci sono situazioni di poca serenità, i giocatori sono concentrati. Il club sta costruendo qualcosa di importante".

Ibra a Sanremo: ne avete parlato?

"No perché il nostro Festival in questo momento è il campo, mancano 5 partite per quella data, ci sarà tempo per organizzare".

E' servito uscire dalla Coppa?

"Ci è dispiaciuto uscire, ma ne abbiamo approfittato per ricaricare le pile, sono state due settimane utili, alcuni giocatori avevano bisogno di lavorare a Milanello".

Champions o scudetto?

"Non conta ciò che hai fatto fino a ieri ma quello che dimostri da qui in avanti, confermare quello che abbiamo fatto e dare il massimo. Quello che abbiamo fatto fino ad oggi non è sufficiente, il campionato finisce a maggio".

Quando si parlerà di scudetto a viso aperto?

"Quella parola li la nominate sempre voi, non c'è bisogno che lo faccia anche io. State sicuri che lo farò solamente a maggio".

